Парад Дедов Морозов и Снегурочек состоялся в Новокузнецке, где 26 команд сказочных персонажей прошли по площади у новогодней елки, сообщает Сiбдепо .

В Новокузнецке прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. По информации администрации города, в мероприятии приняли участие 26 команд, каждая из которых представляла различных сказочных героев.

Праздничное шествие состоялось на Площади общественных мероприятий возле новогодней елки. Горожане смогли увидеть не только традиционных Деда Мороза и Снегурочку, но и других персонажей, среди которых были Баба Яга, Кощей Бессмертный и конь Юлий.

Для участников парада организаторы подготовили шуточные «санные гонки» по специальной трассе. В администрации города отметили, что соревнования прошли без происшествий и подарили зрителям хорошее настроение.

