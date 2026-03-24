В Ногинске пройдет интерактивный спектакль «В день театра»

Жителей Ногинска приглашают на интерактивный спектакль «В день театра», который состоится в субботу в Центральном парке. Гостей также ждут спортивные тренировки, занятия по живописи и детские программы в течение недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На неделе в павильоне Центрального парка пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры. Они состоятся в среду, начало в 17.00 (6+). Во вторник и четверг в это же время здесь организуют тренировки по спортивно-бальным танцам для участников объединения «Танцы Голд» (18+).

В пятницу любителей активного отдыха приглашают на занятия по северной ходьбе. В Центральном парке старт в 13.00, в Глуховском — в 11.00 (18+). В субботу в 9.00 от фонтана «Ангел мира» начнется забег движения «5 верст» (6+), а в 11.00 в камерном зале пройдет занятие по нейрофитнесу (18+).

Во второй половине субботы программа будет посвящена театру. В 12.00 в камерном зале Центрального парка состоится интерактивный спектакль «В день театра» от мастерской «Лица» (0+), после которого проведут тренинг по сценической речи (6+). В это же время в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском организуют детские мероприятия на театральную тематику (6+).

В воскресенье в 10.00 в камерном зале Центрального парка пройдет занятие по нейрофитнесу (18+). В 12.00 в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском запланированы детские игровые, спортивные и творческие программы (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.