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В Ногинске открыли выставку «Про кошек» в Подмосковье

Персональная выставка «Про кошек» художницы Натальи Аролович открылась 8 июня в культурном центре «Красный Электрик» в Ногинске. Автор представила серию портретов домашних питомцев и рассказала историю спасенного мейн-куна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка члена Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Натальи Аролович начала работу 8 июня. В экспозиции — портреты ее собственных питомцев и кошек знакомых. Каждая работа передает характер, повадки и индивидуальность животных.

С приветственными словами к гостям обратились депутат окружного совета депутатов Олег Пушенок и председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич.

Наталья Аролович отметила, что все кошки на картинах — ее воспитанники.

«Котенка мейн-куна по кличке Торик привезли из Донецка, где шли бомбежки. Я увидела объявление, поздно ночью поехала на железнодорожный вокзал, забрала переноску и привезла его домой», — рассказала художница.

По ее словам, так удалось спасти животному жизнь. Творческим подарком для гостей стало выступление руководителя вокального клуба «Поющие сердца» Светланы Щербаковой и Матвея Петрушина.

Выставка будет работать до 31 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.