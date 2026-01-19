В Ногинске открылась выставка флюид-арта Александры Мазуркевич

Экспозиция разместилась в одной из кофеен города и посвящена дню рождения Александры Мазуркевич — председателя Ногинского отделения Союза художников Подмосковья и члена Союза писателей России. Поздравить автора пришли родные, коллеги и бойцы СВО, которые стали героями ее книг о подвиге российских воинов. В прошлом году Мазуркевич выпустила два сборника фронтовых рассказов: «Мы пишем историю» и «Солдатские истории».

Вечер прошел в теплой атмосфере. Гости читали стихи в честь художницы, а музыкальную программу представили Ксения Кирсанова и Давид Мусаелян.

Все работы выполнены в технике флюид-арт. Экспозиция отличается изяществом цветовых сочетаний и тонкой прорисовкой деталей. Небольшой зал кофейни создает камерную обстановку для знакомства с творчеством автора. Выставка будет открыта для посетителей в течение месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.