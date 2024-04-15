В Ногинске 20 апреля покажут спектакль «Последний срок» по повести Распутина

20 апреля Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске Богородского округа приглашает на спектакль по повести Валентина Распутина «Последний срок». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Спектакль «Последний срок» — это семейная история, как охарактеризовал его режиссер Андрей Любимов. Произведение поднимает проблемы возврата к корням, ценности семьи, возврата от будничной суеты к главному и основополагающему началу.

Премьера спектакля в Московском областном театре драмы и комедии состоялась 29 марта этого года.

Режиссер-постановщик — Андрей Любимов, художник-постановщик — Сергей Дулесов, художник по костюмам — Елена Ярочкина, музыкальное оформление — Андрей Любимов, помощник режиссера — Зинаида Хомутова. Роли исполняют заслуженная артистка РФ Татьяна Иванова, заслуженная артистка РФ Надежда Гуртовенко, заслуженная артистка Московской области Елена Охапкина, заслуженная артистка Московской области Надежда Васильева, заслуженный артист РФ Михаил Руденко, Игорь Бондаренко, Екатерина Якупова, заслуженный артист Московской области Федор Казаков.

Начало спектакля в 18:30 по адресу: Богородский округ, Ногинск, ул. 3-го Интернационала, дом № 65А. Телефон для справок: 8 (915) 420-68-28.

Билеты можно приобрести в кассе или на сайте театра. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.