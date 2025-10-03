В Нижнем Новгороде представили первый выпуск «трамвайного медиа»

В Нижнем Новгороде 2 октября презентовали первый выпуск газеты «Маршрут № 5» в рамках проекта «Первое трамвайное медиа». Презентация прошла в трамвайном депо № 1, сообщает ИА «Время Н» .

В Нижнем Новгороде 2 октября в трамвайном депо № 1 представили дебютное издание «Маршрут № 5» (6+) в рамках проекта «Первое трамвайное медиа». Первый выпуск газеты основан на воспоминаниях горожан о пятом маршруте, проходящем по проспекту Гагарина, улицам Нартова и Пушкина. Команда проекта месяц собирала истории пассажиров, а художница Лена Лисица оформила обложку с изображением улицы Косогорной и Бугровского кладбища.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что трамвай — часть культурного кода города, а проект может стать полноценным городским СМИ. Всего планируется три выпуска, посвященных разным маршрутам. В октябре выйдет издание о маршрутах № 6/№ 7, в ноябре — о маршрутах № 3/№ 8. Обложки оформят художники, живущие на соответствующих маршрутах.

Главный куратор студии «Тихая» Алиса Савицкая рассказала, что в подготовке «Маршрута № 5» участвовали около 60 человек, включая жителей города. Проект реализуется студией «Тихая» при поддержке ВЭБ.РФ, правительства области и АНО «Центр 800». Директор направления социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов подчеркнул, что проект объединяет горожан через личные истории, а модернизация транспорта приобретает культурное значение.

Главный редактор Лидия Кравченко добавила, что проект сохраняет личные истории жителей, формируя облик города. «Первое трамвайное медиа» продлится до декабря 2025 года, выпуски распространяются в бумажном и цифровом виде, а новости публикуются в Telegram-канале проекта.

