В Нижнем Новгороде посетителям доступна Новогодняя гостиная

В культурном центре «Хохлома», расположенном в Нижнем Новгороде, для посетителей открыла свои двери Новогодняя гостиная. Специальная праздничная зона начала свою работу 10 декабря на втором этаже культурного пространства, сообщает ИА «Время Н» .

Культурный центр «Хохлома» расположен в Нижнем Новгороде по адресу улица Алексеевская, 6. Эта площадка создана для того, чтобы жители и гости города могли встречаться с друзьями и семьей в ожидании новогодних торжеств.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, организация данной гостиной связана с годовщиной начала масштабной работы по модернизации и популяризации хохломской росписи как уникального народного художественного промысла.

«Хохлома — уникальный народно-художественный промысел, который вобрал сейчас в себя два предприятия: „Хохломская роспись“ и „Ковернинская хохлома“. Они объединены брендом „Хохлома“, которому исполняется в 2025 году один год. В современных реалиях никто не верил, что промысел может стать модным. Сегодня традиция получает новое содержание и современный язык. Хохлома имеет широкую цветовую палитру, невероятный объем рисунков и орнаментов, которые хранились, и сейчас специалисты их достали, чтобы подать в новом прочтении. Промысел знают в каждой точке мира, и мы будем поддерживать это направление. Проект стал федеральным, открыты пространства в Нижнем Новгороде, Москве и Плесе, создан десяток смежных проектов с культурными, спортивными и коммерческими организациями», — рассказал он.

В Новогодней гостиной посетители найдут разнообразные идеи для подарков, коллекцию новогодних украшений и декора, книгу «Хохлома. Новый век» и предметы, созданные под вдохновением от исторических образцов, представленных в этой книге. Также здесь предлагается программа тематических мастер-классов, в том числе от художниц фабрики «Хохломская роспись».

Кроме того, в гостиной работает новогодняя почта, благодаря которой можно бесплатно отправить открытки в любой уголок страны своим родным и близким. Выставка будет открыта для посещения до завершения новогодних праздничных дней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.