В Нижегородской области женщина создала дома музейную экспозицию о своих предках

Жительница Арзамаса Лариса Доколина своими руками смастерила в одной из комнат своего дома музей. К этому ее подтолкнули судьбы предков, женщина собирала информацию о своих родных, а в итоге собрала экспозицию о целой эпохе, сообщает pravda-nn.ru .

Изучать историю своей семьи Лариса начала около пяти лет назад, когда дядя перед смертью передал ей генеалогическое древо рода, начиная с 1730 года. Другой дядя героини создал в Чкаловске меху советского человека и порекомендовал Ларисе создать музей рода Доколиных.

Начав поиски информации о предках, женщина изучила историю прадеда и его жены. Известно, что Николай и Аксинья жили в деревне Плясицино Чкаловского района. Сама женщина рассказала, что прадед был очень умным и трудолюбивым, своими силами он организовал бригаду по строительству церквей и давал деньги на содержание храма в деревне Матренино. Также Николай и Аксинья вырастили 9 детей, впоследствии четверо сыновей и одна дочка встали на защиту Родины.

«Старший Василий в 1939 году ушел на советско-финскую войну. Получил тяжелое ранение. В советско-финской войне участвовал и Степан. Снайпер тяжело ранил его в руку, была угроза ампутации, но руку удалось спасти, и Степан Николаевич потом прошел всю Великую Отечественную войну», — рассказала Лариса.

Другой сын Виктор также прошел всю войну, служил на флоте. А дочь Дарья была зенитчицей, участвовала в обороне Москвы. Дед героини ушел на фронт в 1943 году, участвовал в Сталинградской битве. Прабабушка Аксинья тогда одна провожала детей.

Сейчас в музее очень ценятся письма Александра Доколина к жене и детям, его погоны и награды. Кроме этого на экспозиции представлены кувшин и кофейник прабабушки, бабушкина швейная машинка, старинные часы, домотканые льняные полотенца, пластинки, письма, документы, фотографии, книги, пионерские, комсомольские значки, различные грамоты советской эпохи.