В Нижегородской области прошли съемки этнографического фильма

Съемки этнографического фильма состоялись в Дивееве и Семенове, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети кинокомиссии Нижегородской области.

Проект называется «Русские. Искусство быть» и предназначен для телеканала «Россия — Культура». Съемочный процесс проходил с 22 по 26 декабря.

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре сняли торжественную церемонию, посвященную дню основания обители. Игумения Макария дала интервью, в котором отметила глубинную связь православия с русским народом.

Основным местом съемок в Семенове стала фабрика хохломской росписи, где продемонстрировали все этапы производства — от распиловки древесины до завершительного покрытия и росписи. Главный художник фабрики, Елена Галкина, рассказала о традициях и истории хохломского искусства и провела мастер-класс.

Съемочная группа планирует посетить восемь регионов России — от Забайкалья до Воронежа и от Архангельска до Северного Кавказа. В проекте участвуют люди разных возрастов и профессий. Результатом станет четырехсерийный научно-популярный фильм, который выйдет весной 2025 года.

Режиссеры Анна Коряковцева и Анастасия Фокина, а также операторы Михаил Вихров и Тимофей Чаплинский исследуют коренные ценности и менталитет русского народа, стремясь выяснить, какие уникальные национальные черты сохранились с течением времени и по-прежнему формируют наше поведение и мировосприятие.