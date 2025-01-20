В Наро-Фоминском парке «Победа» провели акцию «Покорми птиц»

В Наро-Фоминске, в парке «Победа», совместно с экологическим отделом, провели акцию «Покорми птиц», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные гости из детского сада, под чутким руководством педагогов, разместили кормушки, сделанные своими руками, на территории парка, порадовав тем самым пернатых обитателей парка.

Теперь каждую неделю они будут приходить в гости в парк чтобы пополнять кормушки недостающим лакомством.

Тем временем в павильоне для мастер-классов кипела творческая работа. Ученики Наро-Фоминском школы № 1 мастерили картины из крупы, а в завершении отправились на детскую площадку, где смогли зарядиться прекрасным настроением, участвуя в эстафетах и конкурсах.

Приходите в Наро-Фоминский парк «Победа» за приятными прогулками и впечатлениями.

Подробности мероприятий смортите в группе парка: https://vk.com/park_patriot_nf

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