В Наро-Фоминском округе утвердили границы братской могилы

Распоряжением ведомства закреплена территория объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1941–1942 гг.». Документ устанавливает требования к использованию участка и направлен на сохранение исторической среды и неизменности облика мемориала.

Братская могила связана с событиями битвы за Москву. В конце 1941 — начале 1942 года через Любаново проходила линия фронта, здесь шли тяжелые бои. В результате были разрушены жилые дома, серьезно пострадали храм и усадебный парк.

После освобождения территории в январе 1942 года начались первые захоронения погибших воинов. Позднее сюда переносили останки бойцов, обнаруженные поисковыми отрядами в окрестностях. В братской могиле покоятся 206 военнослужащих, среди которых есть установленные и неизвестные защитники Отечества. Мемориал выполнен в виде двух стел с именами павших и остается важным местом памяти о защитниках столицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.