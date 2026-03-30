В Наро-Фоминском округе отметили День работника культуры

Праздничная встреча работников культуры прошла 27 марта в хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминском округе. Участники вспомнили, что 30 лет назад именно здесь зародилась традиция празднования Дня работника культуры в России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В хореографической школе имени Ирины Зайцевой собрались культработники со всего Наро-Фоминского округа. В 1996 году во Дворце культуры «Звезда» впервые в стране прозвучали поздравления с Днем работника культуры. Инициатива наро-фоминцев получила поддержку в Подмосковье, а затем распространилась по всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.