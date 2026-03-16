сегодня в 18:37

В Наро-Фоминском округе открыли выставку к 100-летию города

Выставочный проект к 100-летию Наро-Фоминска начал работу в историко-краеведческом музее округа. Экспозиция знакомит с жизнью города в 1920-х годах и открывает цикл «Вехи истории. 1926–2026», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный выставочный проект года посвящен 100-летию Наро-Фоминска. Первая часть экспозиции переносит посетителей в 1920-е годы — время, когда населенный пункт получил статус города и начал развиваться в новых исторических условиях.

В блоке «Вехи истории. 1926–2026» представлены подлинные предметы из фондов музея: агитационный фарфор, первые краеведческие издания с упоминанием Наро-Фоминска как города, одежда и предметы быта того времени, документы и архивные фотографии. Среди редких экспонатов — снимок Мальковской пожарной команды 1925 года.

Директор музея Федор Пущин отметил, что к открытию готовились заранее.

«Мы провели реставрацию и оцифровку документов, оживили архивные фотографии и подготовили тематический видеоролик», — рассказал Пущин.

По его словам, современные технологии позволили организовать виртуальную экскурсию по «молодому Наро-Фоминску». Следующий блок проекта посвятят событиям 1930-х годов.

