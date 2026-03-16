В Наро-Фоминском округе наградили победителей творческого конкурса

Открытый творческий конкурс на приз главы Наро-Фоминского округа прошел 13 марта в хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Участники представили 36 номеров, по итогам жюри определило обладателя Гран-при и призеров в четырех номинациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

IV Окружной открытый творческий конкурс собрал десятки коллективов Наро-Фоминского округа. На сцене прозвучали хоровые и вокальные номера, были представлены народные и современные танцы, а также сценические постановки. Каждый номер стал результатом нескольких месяцев подготовки и тщательной работы над деталями.

По итогам конкурса жюри вручило 16 наград в четырех номинациях: «Венок дружбы», «Родина малая — любовь большая», «Zа наших! Zа Победу!», «Грани творчества». По словам членов жюри, определить лучших было непросто из-за высокого уровня участников.

Гран-при и сертификат на 30 000 рублей получил театр песни «Лилиум» за номер «Эх, Андрюша» из Дворца культуры Апрелевка имени О. Р. Кузнецовой. Победители в номинациях, занявшие первое место, награждены сертификатами на 10 тысяч рублей, призеры, занявшие второе и третье места, получили дипломы и памятные награды конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.