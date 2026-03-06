В Наро-Фоминске выбрали победительниц конкурса «А ну-ка, девушки»

Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел в КСК «НАРА» в Наро-Фоминске в преддверии 8 Марта. Участницы из школ и колледжа соревновались в спортивных, интеллектуальных и бытовых испытаниях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие пять команд. Девушкам предстояло пройти несколько этапов: почистить картофель, продемонстрировать навыки оказания первой помощи, выполнить спортивные задания со скакалкой, ответить на вопросы о мужской и женской логике и поучаствовать в викторине о макияже. Участницы также соревновались в перетягивании каната.

Полина Киселева из третьей школы призналась, что пришла на конкурс, чтобы проверить физическую форму. Бытовые задания дались ей легко, а вот прыжки на скакалке потребовали усилий. В повседневной жизни она увлекается вязанием и рисованием.

Команда Современного бизнес колледжа активно участвует в городских мероприятиях.

«Активность, спорт, движ — это наше все», — рассказала наставник команды Татьяна Виноградова.

В шестой школе выступили девушки с разным спортивным опытом: плавание, каратэ, фигурное катание и лыжные гонки. Участницы отметили, что для них важны поддержка и командный дух.

По итогам конкурса золото завоевала команда Современного бизнес колледжа «ООО «Рай»», серебро получила команда четвертой школы «Ландыши», бронза досталась «Леди Первых» из шестой школы. Четвертое и пятое места заняли команды третьей и первой школ. Победительницам вручили призы к Международному женскому дню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.