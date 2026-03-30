В Наро-Фоминске студия «Ангелы рампы» отметила два года

Театральной студии «Ангелы рампы» исполнилось два года со дня открытия в Доме детского творчества №1 имени Веры Волошиной в Наро-Фоминске. Коллектив объединяет актеров разных возрастов и готовит новые постановки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Театральная студия «Ангелы рампы» работает на базе Дома детского творчества №1 имени Веры Волошиной. За два года коллектив стал точкой притяжения для детей и взрослых, которые хотят выйти на сцену и научиться говорить со зрителем честно и глубоко.

Руководит студией режиссер Сергей Шкапров — педагог по актерскому мастерству, выпускник МГУКИ и режиссерских курсов ВГИКа. Он разработал собственные курсы, в которых сочетаются система Станиславского и метод Михаила Чехова. Ранее Шкапров был главным режиссером Московского театра-студии «Арт».

«Мои ученики — мои друзья!» — отметил Сергей Шкапров.

В студии занимаются актеры разного возраста и уровня подготовки. Занятия проходят несколько раз в неделю, а каждый выход на сцену становится для воспитанников новым опытом. Сейчас коллектив репетирует постановку о «светлом прошлом», премьера которой ожидается в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.