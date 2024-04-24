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В Наро-Фоминске состоялся праздничный концерт, где чествовали трудовые династии

В Центральном дворце культуры «Звезда» состоялся праздничный концерт, где чествовали трудовые династии и заслуженных работников, передает пресс-служба администрации городского округа.

В День труда вручили почетные грамоты и благодарственные письма лучшим представителям различных профессий.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ, открывая церемонию награждения, отметил, что своим трудом работники вносят огромный вклад в развитие нашего округа.

Также слова благодарности за добросовестный труд прозвучали от депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, известного автора и исполнителя Дениса Майданова, заместителя руководителя ГУРБ Подмосковья Владимира Герасименко, а также председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадия Пензова.

Мероприятие дополнили концертной программой с участием профессиональных артистов и творческих коллективов Наро-Фоминского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.