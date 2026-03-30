В Наро-Фоминске провели фестиваль школьных театров

Муниципальный фестиваль школьных театральных коллективов «Я выхожу на сцену» прошел 27 марта в школе №3 Наро-Фоминска накануне Всемирного дня театра. В нем приняли участие девять коллективов, представившие постановки по классическим и современным произведениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль традиционно объединяет школьников, которые через театральное искусство обращаются к литературной классике и современным текстам. На сцене прозвучали сказки, зарисовки и фрагменты серьезных спектаклей. Каждый коллектив представил собственный стиль и режиссерские решения.

Площадка для проведения выбрана не случайно. Именно в школе №3 21 год назад был создан поэтический театр «Элегия» под руководством учителя русского языка и литературы Натальи Архаровой. Коллектив стал примером того, как произведения из школьной программы могут звучать современно и находить отклик у зрителей.

Фестиваль задуман как пространство для творческого роста. Все участники стали победителями в различных номинациях. Организаторы отмечают, что главный результат — опыт сцены, возможность почувствовать себя частью культурной традиции и научиться понимать себя и других через искусство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.