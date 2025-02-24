В Наро-Фоминске прошел памятный вечер

21 февраля, в преддверии Дня Защитников Отечества, в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее прошел памятный вечер, объединивший два поколения героев — участников Великой Отечественной войны и участников СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостями рассказали о деятельности поисковых отрядов в округе и Подмосковье. Минутой молчания почтили память погибших героев прошлого и современности. Также состоялась передача личных вещей красноармейца 1287 стрелкового полка Ивана Соловьева его потомкам.

Особыми гостями памятного вечера стали и члены семьи нашего земляка Геннадия Карпова. Участник Специальной военной операции с позывным «Бетон», отражающим силу духа и характера бойца, он погиб в Харьковской области при выполнении боевого задания с ротой специального назначения 106-го разведотряда. Родные и близкие героя передали в Музей личные вещи погибшего.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе Специальной военной операции, сержант Геннадий Карпов награжден Орденом Мужества посмертно. Геннадий Карпов похоронен на Аллее защитников Отечества в Наро-Фоминске. Но быть воином — значит, жить вечно.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.