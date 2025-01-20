В Наро-Фоминске проходят увлекательные встречи в клубе краеведов «Нарский уделЪ».

15 января состоялась первая, в наступившем 2025 году, встреча учащихся средне образовательной школы № 4, с участниками клуба «Нарский уделЪ» СП Созвездие, Ильиным Сергеем Васильевичем и Шеленком Евгением Викторовичем. Основной темой данного мероприятия была подготовка экскурсоводов, состоящих из учеников разных классов данной школы.

Ребята делают определенные успехи и постепенно приобретают навыки настоящих знатоков музейного дела. Следующая встреча состоится через неделю.

Вступить в клуб может любой желающий, обратившись в городской Дом культуры «Созвездие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.