В Наро-Фоминске проходит V открытый фестиваль «Елочная игрушка»

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Новогодняя игрушка — это не просто украшение, а символ праздника и неизменный атрибут каждой новогодней елки. Жители и гости Наро-Фоминска могут принять участие в V открытом фестивале «Елочная игрушка», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году темами фестиваля стали «Культурный код г. Апрелевка — Апрелевский завод грампластинок» и «Персонажи из произведений А. С. Пушкина» (на выбор).

В период с 1 по 20 декабря 2024 г. необходимо:

Сделать своими руками елочную игрушку в соответствии с темами фестиваля.

Подписать игрушку в соответствии с фото-примером.

Указать свои данные: фамилию, имя и контактный номер телефона.

Разместить игрушку на елке, расположенной в центральном фойе МБУ «ДК Апрелевка».

Каждому участнику конкурса разрешено представить только одну игрушку. Всем участникам фестиваля будут вручены памятные дипломы.

Торжественное награждение победителей состоится 28 декабря в 14:00 в центральном фойе МБУ «ДК Апрелевка».

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