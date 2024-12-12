В Наро-Фоминске проходит V открытый фестиваль «Елочная игрушка»
Фото - © Администрация Наро-Фоминского городского округа
Новогодняя игрушка — это не просто украшение, а символ праздника и неизменный атрибут каждой новогодней елки. Жители и гости Наро-Фоминска могут принять участие в V открытом фестивале «Елочная игрушка», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В 2024 году темами фестиваля стали «Культурный код г. Апрелевка — Апрелевский завод грампластинок» и «Персонажи из произведений А. С. Пушкина» (на выбор).
В период с 1 по 20 декабря 2024 г. необходимо:
- Сделать своими руками елочную игрушку в соответствии с темами фестиваля.
- Подписать игрушку в соответствии с фото-примером.
- Указать свои данные: фамилию, имя и контактный номер телефона.
- Разместить игрушку на елке, расположенной в центральном фойе МБУ «ДК Апрелевка».
Каждому участнику конкурса разрешено представить только одну игрушку. Всем участникам фестиваля будут вручены памятные дипломы.
Торжественное награждение победителей состоится 28 декабря в 14:00 в центральном фойе МБУ «ДК Апрелевка».
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