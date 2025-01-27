27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста — одной из самых мрачных страниц в истории человечества. В этот день, в 1945 году, советские солдаты освободили узников нацистского концентрационного лагеря Освенцим, где погибли миллионы людей. Это событие стало символом надежды для выживших и напоминанием о необходимости борьбы с ненавистью и предвзятостью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке Дворца культуры и спорта «Тамань» к этой памятной дате открылась выставка «Холокост — трагедия, которая не должна повториться». Экспозиция в библиотеке призвана углубить понимание трагедии Холокоста и его последствий, а также подчеркнуть важность сохранения памяти о жертвах. Об этих трагических моментах в истории снято много фильмов и написано немало книг.

Холокост — это символ газовых камер, печей, сжигающих детей, женщин, стариков, это массовый расстрел невинных мирных людей.

Во Дворце культуры и спорта «Тамань» состоялся коллективный просмотр фильма «Мальчик в полосатой пижаме», а эти вопросы стали предметом обсуждения у зрителей. Важный урок о человечности, толерантности и уважении к каждому человеку несет в себе эта трагическая история.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.