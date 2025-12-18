В Наро-Фоминске открылась модельная библиотека

16 декабря в Наро-Фоминске открыли Центральную библиотеку, обновленную в рамках областной программы по модернизации центральных библиотек. Это 32 модельная библиотека, открытая в регионе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дизайн обновленного пространства связан с Культурным кодом Наро-Фоминска — Якунчиковой дачей, где бывали И. Э. Грабарь, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и другие известные деятели культуры, а А. П. Чехов работал над своей знаменитой пьесой «Вишневый сад». Якунчиковы — русская купеческая и дворянская фамилия, представители которой занимались предпринимательством, благотворительностью и покровительством искусству. Они были владельцами бумагопрядильной фабрики, которая стала градообразующим предприятием Наро-Фоминска.

Обновленная модельная библиотека превратилась в книжный город — «Книгополис», где читатели ходят по улицам: улице Книжных сокровищ, Сказочному проспекту, улице Нескучного чтения, Театральной площади и другим.

На первом этаже находится обновленное пространство с книгами и игровой зоной, сценическое пространство и экспозиционный зал, в котором расположилась выставка предметов русского быта и авторских эскизов тканей Наро-Фоминской ткацкой фабрики.

На втором этаже — арт-холл «Якунчикова дача» с плетеной мебелью, передающее атмосферу дачной жизни, «Литературный квартал» с книгами для подростков и взрослых и событийный зал, где планируют проводить литературные мероприятия для читателей разных возрастов, а также встречи экологического клуба, театральные постановки и турниры по интеллектуальным играм.

В ведомстве отметили, что на следующий год в регионе запланирована модернизация еще восьми библиотек.

