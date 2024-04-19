В Наро-Фоминске 20 апреля откроется выставка живописи и графики
Фото - © ЦДК «Звезда»
В ДК «Звезда» в Наро-Фоминском городском округе 20 апреля начнется отчетная выставка Наро-Фоминского отделения союза художников Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках программы будут представлены произведения, выполненные в направлениях живописи и графики. Гости смогут погрузиться в мир изобразительного искусства, насладиться сочетанием красок и мастерством художников.
Выставка завершится 20 апреля 2024 года. Подробности можно узнать на сайте Дворца культуры.
ЦДК «Звезда» внесен в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». В Доме культуры регулярно проводятся театрализованные представления, а также концертные программы, творческие вечера и многое другое.
Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.