В Наро-Фоминске 20 апреля откроется выставка живописи и графики

В ДК «Звезда» в Наро-Фоминском городском округе 20 апреля начнется отчетная выставка Наро-Фоминского отделения союза художников Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы будут представлены произведения, выполненные в направлениях живописи и графики. Гости смогут погрузиться в мир изобразительного искусства, насладиться сочетанием красок и мастерством художников.

Выставка завершится 20 апреля 2024 года. Подробности можно узнать на сайте Дворца культуры.

ЦДК «Звезда» внесен в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». В Доме культуры регулярно проводятся театрализованные представления, а также концертные программы, творческие вечера и многое другое.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.