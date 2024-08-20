В Мытищинской библиотеке прошел лекторий по книге «Брестская крепость»

Это мероприятие было посвящено защитникам Брестской крепости, на долю которых пришёлся первый жестокий удар войны. На лектории собрались слушатели, желающие узнать больше об истории своей страны.

Ведущий лекции начал свою речь с описания подвига защитников крепости, которые несмотря на отчаянное положение, продолжали сражаться до последнего патрона. На мероприятии рассказали о героической обороне крепости, о том, как солдаты и офицеры стояли на своих позициях, несмотря на беспощадные атаки врага.

Подчеркнули важность памяти о таких боевых подвигах и о том, что надо помнить и чтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Участники лектория задавали много вопросов, делились своими впечатлениями, обсуждали прочитанную книгу и её актуальность в наше время. Многие признали, что после прослушивания лекции им хотелось углубиться в историю и выяснить больше фактов о том, как происходила оборона Брестской крепости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.