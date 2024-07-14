В мытищинских парках проходят мероприятия «Культурный код Подмосковья»

В два выходных дня в мытищинских парках прошли мероприятия «Культурный код Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В субботний день, к примеру, в Парке Мира прошел велозабег «Растим чемпионов». Совсем юные мытищинцы стартовали на велобегах, чтобы побороться за первенство.

Желающие попробовали свои силы в мастер-классе от мастеров Жостовской фабрики и викторине, вопросы которой касались культурных кодов Мытищ. У очага собрались на пресс-завтрак жители и гости города на «Чаепитие в Мытищах». Конечно, не обошлось без анимационной и концертной программ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.