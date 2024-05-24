В Мытищах в парке Мира бесплатно покажут кино

В парке Мира под открытым небом для гостей и жителей городского округа Мытищи организуют бесплатный показ фильмов, в рамках проекта «Кинопарк», передает пресс-служба администрации городского округа.

«Репертуар «Кинопарка» состоит из лучших современных российских и зарубежных картин, анимационных фильмов и классики советского кинематографа для семейного просмотра», — следует из сообщения.

25 мая в 21:00 — показ фильма «Великолепная пятерка» 2023 года.



26 мая в 21:00 — фильм «Человек ниоткуда» 2023 года.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.