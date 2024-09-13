В Мытищах стартовал фестиваль–премия театров кукол «Имени Железкина»

В Мытищах открылся первый Международный фестиваль–премия театров кукол «Имени Железкина». Участие в нем принимают 13 коллективов — 5 зарубежных и 8 российских, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязание на соискание премии будет проходить с 12 по 17 сентября. Церемония открытия стартовала в Парке Мира, откуда красочное шествие артистов в костюмах сказочных персонажей проследовало в театр кукол «Огниво». На открытии зрителям напомнили историю фестиваля, которая началась в 2004 году. Недавно было принято решение о трансформации названия, и теперь он называется Международный фестиваль–премия театров кукол «Имени Железкина».

«Желаю всем получить особое настроение, наполненное театральной атмосферой и увидеть волшебство», — отметила заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Заслуженный артист России, художественный руководитель мытищинского театра кукол «Огниво»Алексей Гущук подчеркнул, что самое главное, чтобы после фестиваля у всех участников осталось приятное послевкусие. Также он пригласил всех мытищинцев посетить спектакли, которые будут показаны в рамках фестиваля, ведь зрители играют важную роль в театральном искусстве. Затем гостям была представлена возможность высадить деревья на территории театра.

Честь открыть фестиваль выпала Мангиастаускому областному театру кукол республики Казахстан (г. Актау) спектаклем «Земля предков».

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