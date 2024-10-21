В Мытищах состоялась премьера «Укрощение строптивой»

«Укрощение строптивой» — классика Шекспира в новой, динамичной постановке, которая заставит вас смеяться, плакать и замирать от напряжения.

Он — смелый, дерзкий и готов поставить всё на карту. Она — непокорная, независимая и с характером, который не укротить.

«Каждая деталь спектакля была продумана: костюмы, декорации, световые эффекты — все служило одной цели, создать неповторимую атмосферу театрального волшебства. Актеры, режиссер и весь творческий коллектив работали слаженно и с любовью к искусству, что не могло не отразиться на успехе спектакля», — сказал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

«Укрощение строптивой» в Мытищах стало настоящим событием для городской культурной жизни, подарив зрителям яркие и незабываемые впечатления. Партийный проект «Культура малой Родины» продолжает радовать и вдохновлять своих жителей, привнося в их жизнь культурные ценности и эстетическое наслаждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.