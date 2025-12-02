В Мытищах прошло торжественное открытие центрального катка

В первый день зимы ярко и дружно дали старт работе катка на площади ДК «Яуза» в Мытищах. Уже не первый год ледовая площадка пользуется спросом и собирает большое количество любителей зимних видов спорта. В ее основании расположены айсматы, позволяющие катку работать при любой погоде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы наши жители могли с комфортом подготовиться к катанию, переобуть обувь или просто сделать перерыв, отдохнуть и согреться, мы предусмотрели купол с прокатом инвентаря и раздевалкой. Катание – бесплатное и осуществляется по сеансам. Максимальное количество людей за один сеанс – 200 человек. Расписание работы, а также запись на массовые катания доступны:

На сайте

На портале «Добродел»

В приложении «Мое Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.