В Мытищах прошло мероприятие в рамках партийного проекта «Крепкая семья»

В Мытищах в рамках партийного проекта «Крепкая семья» состоялось значимое мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения великого датского сказочника Х. К. Андерсена и юбилею нашего замечательного современника — детского писателя Станислава Востокова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии детям рассказали о жизни и творчестве Х. К. Андерсена, чьи сказки с детства знакомы многим поколениям. Присутствующие погрузились в волшебный мир рассказов и узнали о принципах, которые Х. К. Андерсен использовал в своих произведениях. Обсуждая такие классические сказки, как «Гадкий утенок», «Русалочка» и «Принцесса на горошине», организаторы мероприятия подчеркнули важность доброты, смелости и веры в чудо.

Также было уделено внимание творчеству современного автора Станислава Востокова, который продолжает традиции детской литературы, создавая увлекательные и поучительные истории для детей. Участники мероприятия узнали о его популярных книгах и о том, как он вдохновляет молодое поколение на чтение.

По окончании рассказов детям предложили создать свои собственные рисунки к сказкам, что вызвало горячий интерес и воодушевление. Рисование стало не только способом высказать свои мысли о прочитанном, но и возможностью развить творческие навыки. Работы детей были наполнены яркими образами и фантазией, отражая их восприятие волшебных историй.

«Мероприятие стало отличной возможностью для объединения семей через любовь к чтению и искусству. Участники отметили важность сказок в воспитании детей: они не только развивают воображение, но и помогают формировать ценности, такие как дружба, честность и уважение к окружающим», — сказала местный координатор проекта, член политического совета партии «Единая Россия» Анастасия Мартынова.

Такое празднование не только почтило память великих авторов, но и вдохновило детей на дальнейшее знакомство с литературой, а также на создание своих собственных историй и рисунков, что в целом способствует укреплению семейных традиций чтения и творчества.

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