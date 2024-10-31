В Мытищах прошла премьера спектакля в рамках партпроекта «Культура малой Родины»

По партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» в мытищинском театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина состоялась премьера спектакля «Кто такие бабушки?». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Актриса театра, режиссер и автор спектакля «Кто такие бабушки?» Мария Кузнецова вместе с творческой труппой очень трогательно рассказала историю трех бабушек. Постановка собрала полный зрительный зал.

Много интересного узнали зрители, посмотрев премьеру. К примеру, то, что наши бабушки горазды не только рассказывать самые невероятные истории, но еще и умеют летать и вечно что-то прячут в своих карманах. При этом есть, оказывается, даже человек, который их изучает, и называется он «бабулиолог».

«Единая Россия» не первый год реализует в Московской области партийный проект «Культура малой Родины». Ежегодно на сценах подмосковных театров благодаря нашей поддержке выходят десятки новых постановок», — заявил первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

«Премьера спектакля прошла с большим успехом. Зрители тепло приняли постановку и выразили свою благодарность артистам за доставленное удовольствие», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в городском округе Мытищи Юрий Гончарук.

Постановка вызвала у зрителей искренние чувства и теплые воспоминания о своих близких людях.

Следующий показ спектакля состоится 22 ноября.

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