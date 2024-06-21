В Мытищах прошла премьера спектакля «Призраки Рождества»

Председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов, поздравляя присутствующих с премьерой, высоко отметил труд артистов и всех, благодаря кому состоялось это событие, передает пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина также поблагодарила за спектакль всех, кто принимал участие в постановке, подчеркнув, что представление будет интересно для зрителей любого возраста.

Лучшей оценкой спектакля стали бурные аплодисменты зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона