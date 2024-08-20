В Мытищах прошел вечер «Русский Рок»

В этот вечер вспоминали не только творчество легендарного музыканта, поэта и художника -, Виктора Цоя. Хотя его творчество навсегда останется в наших сердцах и памяти.

Вечер принес массу положительных эмоций и зарядил хорошим настроением надолго всех гостей мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.