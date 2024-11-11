В Мытищах прошел финал игры КВН

В финале встретились команды из Мытищ и Гжельского государственного университета.

Состязание под названием «Осенняя лига юмора» стало грандиозным шоу, где молодежь продемонстрировала свои таланты.

По итогам игры Кубок главы взяла команда «Мы такие» из Гжельского государственного университета. А самыми энергичными болельщиками оказались ребята, поддерживающие команду «Огнеупорные» из мытищинской школы № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.