В Мытищах прошел финал игры КВН
Фото - © пресс-служба городского округа Мытищи
Финал игры КВН «Кубок главы городского округа Мытищи» прошел во Дворце молодежи, сообщили в пресс-службе округа.
В финале встретились команды из Мытищ и Гжельского государственного университета.
Состязание под названием «Осенняя лига юмора» стало грандиозным шоу, где молодежь продемонстрировала свои таланты.
По итогам игры Кубок главы взяла команда «Мы такие» из Гжельского государственного университета. А самыми энергичными болельщиками оказались ребята, поддерживающие команду «Огнеупорные» из мытищинской школы № 9.
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