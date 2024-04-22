В Мытищах пройдет фестиваль «Роботрон»

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26 мая в мытищинском парке Мира состоится новый фестиваль робототехники «Роботрон», говорится на сайте администрации городского округа.

На мероприятие соберутся юные изобретатели, увлеченные созданием роботов. У школ робототехники есть возможность попробовать свои силы в конкурсе на лучшую модель умного устройства.

Юные мытищинцы традиционно демонстрируют высокий уровень теоретических знаний и практических навыков на различных робофестах, в проектах, ориентированных на инновации и высокие технологи, на инженерно-техническую сферу.

Заявки на участие принимаются до 1 мая по адресу: ltokashi@inbox.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.