В Мытищах открыли выставку Николая Желтушко

Персональная выставка заслуженного художника России Николая Желтушко «На земле святой и древней» открылась 5 марта в Мытищах Подмосковья. В экспозицию вошли 112 работ о русской природе и жизни глубинки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция объединяет полотна, посвященные традициям и истории России — от Калязина до Ейска, от Арктики до Дальнего Востока. На картинах изображены деревянные дома, женщины у реки за стиркой, рыбаки на промысле. Работы передают атмосферу тишины и покоя и раскрывают уклад жизни российской глубинки.

Особое место в творчестве художника занимает северная тема. Николай Желтушко использует серые и фиолетовые оттенки, подчеркивая суровую красоту природы и создавая ощущение вечности и внутренней сосредоточенности. Во многих работах звучит меланхолия, побуждающая зрителя задуматься о месте человека в мире.

Центральной картиной выставки стала «Мегра», над которой автор работал почти три года в Вологодской губернии.

«Это полотно, над которым я трудился на протяжении почти трех лет в Вологодской губернии. „Мегра“ способна навести зрителя на два ключевых вектора мысли. Первое — вызвать чувство смирения перед величием и мощью природы, подчеркнуть хрупкость человеческого существования. Второе — вера и надежда на неизбежность света после тьмы, на цикличность бытия, где за каждым испытанием следует возрождение», — пояснил Николай Желтушко.

Выставка будет работать до 29 марта. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.