В Мытищах открылась выставка «Волшебные башмачки»

Выставка «Волшебные башмачки» начала работу 3 апреля в Мытищинской галерее искусств. Экспозиция объединила иллюстрации Ольги Йонайтис к сказке «Сапожник и маленькие человечки» и коллекцию миниатюрной декоративной обуви, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция посвящена роли обуви в сказках. Иллюстрации Ольги Йонайтис соседствуют с уникальными миниатюрными моделями, раскрывающими образ обуви как символа преображения, мастерства и волшебства. Среди ассоциаций — туфельки Золушки, башмачки сапожника и сапоги-скороходы.

«В сказках обувь героев — это не просто деталь, а символ пути и духовных перемен, без которого невозможны чудеса, — рассказала директор галереи Марина Домникова. — Выставка предлагает посетителям не просто полюбоваться красивыми работами, но и задуматься, какой глубокий смысл может таиться в самых обычных вещах».

Выставка продлится до 3 мая. Ранее глава городского округа Мытищи отмечала, что Мытищинская галерея искусств является уникальным центром культуры и искусства в Подмосковье.

