В Мытищах открылась уникальная новогодняя выставка

12 декабря, в Мытищинской галерее искусств вновь открылась выставка «Старый добрый Новый год», которая уже стала любимым событием для жителей и гостей округа. Экспозиция погружает посетителей в атмосферу праздника советской эпохи — с 1930 по 1980 годы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова подчеркнула, что, несмотря на традиционность формата, каждый год команда стремится удивить своих гостей.

«Мы стараемся каждый раз предлагать зрителям что-то новое, чтобы они возвращались, находили детали, которые раньше могли пропустить, и снова ощущали волшебство детства», — сказала она.

В экспозиции представлены символы и атрибуты праздника: сказочные персонажи, журналы, шары и звезды, а также стеклянные елочные игрушки и карнавальные маски, созданные мастерами советского времени. Выставка стала возможной благодаря коллекционерам Алексею Лучкину и Елене Сычевой, которые на протяжении многих лет собирали предметы, связанные с историей новогоднего праздника.

«Игрушки — не просто воспоминание о детстве, это история и культура нашей страны. Если внимательно пройтись по витринам, можно четко проследить, как развивалась страна, как менялись эпохи. Особенно это видно в елочных игрушках — они как отражение времени», — отметила Елена Сычева.

Экспозицию можно посетить по 18 января.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, Мытищинская галерея искусств — это уникальный центр культуры и искусства в Подмосковье. Она открылась в нашем округе 6 сентября 2007 года. С тех пор каждый год в галерее проходит от 15 до 25 выставочных проекта разной направленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.