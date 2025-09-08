В Мытищах открылась персональная выставка Владимира Пермиловского

В Мытищинском историко-художественном музее открылась персональная выставка Владимира Пермиловского «Подмосковье». Она приурочена к 100-летию города Мытищи, 65-летию художника и 40-летию его творческой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Владимир Пермиловский состоит в союзе художников России, является участником международных, всероссийских, региональных и муниципальных выставок. Экспозиция в Мытищинском историко-художественном музее показывает красоту подмосковной природы. Многие работы написаны в Мытищах, Лосином острове, на берегах Яузы и Сукромки. Жители региона без труда узнают знакомые места. Выставка знакомит посетителей с творчеством мастера, чьи работы выделяются глубиной и эмоциональностью.

Выставка продлится до 12 октября. 0+

Подробная информация и билеты на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.