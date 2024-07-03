В Мытищах откроется выставка работ из фондов галереи искусств 4 июля

В Мытищинской галерее искусств 4 июля пройдет масштабная выставка работ из фондов галереи, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках экспозиции представят 199 экспонатов, среди которых произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов галереи. Они охватывают широкий временной период — с 1930 по 2000 годы. Посетители смогут оценить произведения советских авторов, чьи имена вписаны в историю отечественного искусства, а также работы современников, чьи полотна уже нашли признание среди ценителей искусства.

Выставка завершится 28 июля 2024 года. Подробности на официальных ресурсах галереи. 6+

Мытищинская галерея искусств — это крупный центр культуры и искусства в Подмосковье, направлением которой является выставочная деятельность, формирование коллекций произведений искусства различных жанров, поиск новых талантов. Организация уделяет большое внимание выставкам русских промыслов и проводит мастер-классы для детей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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