В Мытищах откроется выставка Дарьи Смирновой

Сегодня в Мытищинской галерее искусств начинает работать выставка Дарьи Смирновой «Взгляд». На выставке представлены портреты, пейзажи и сюрреалистический коллаж, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено 110 работ разного периода творчества молодой художницы. Техника выполнения картин разнообразна, как и сюжеты: гелевая ручка, акварель, акриловые краски, маркеры. Художница посредством визуальных аллюзий старается пробудить в зрителе чувства и эмоции. Так Дарья изображает свой внутренний мир.

Среди прочих, на выставке представлена серия работ «Девушки в круге», посвященная образу русской красавицы.

Дарья Николаевна Смирнова уроженка города Александров Владимирской области, закончила Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В. М. Васнецова и училась в Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, по специальности «Художник». В настоящее время работает педагогом в Александровской районной детской школе искусств им. В. В. Зубова.

Выставка «Взгляд» будет работать в Мытищинской галерее искусств до 14 декабря.

Подробная информация на сайте Мытищинской галерее искусств.

