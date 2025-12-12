В Мытищах откроется новогодняя экспозиция «Старый добрый Новый год»

12 декабря в Мытищинской галерее искусств открывается новогодняя экспозиция «Старый добрый Новый год». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и искусства Московской области.

На выставке представлены экспонаты из частной коллекции Алексея Лучкина и Елены Сычевой. Посетители могут проследить формирование и трансформацию традиций, символов и атрибутов, связанных с празднованием Нового года в СССР.

Выставки состоит из пяти разделов, каждый из которых описывает празднование Нового года в Советском Союзе. Первый раздел «Пролог. Путешествие в сказку» знакомит с предметами, связанными с процессом подготовки и ожидания Нового года: поздравительные открытки, пластинки с новогодними песнями, бланки телеграмм и предметы, появление которых предвещало приближение самого доброго советского праздника. Следующий раздел «Рождение праздника» расскажет, как праздник детской Новогодней елки, учрежденный советским правительством в 1934 году, перерос во всесоюзный государственный праздник со своими атрибутами и символами. Раздел «Зимние забавы» покажет посетителям, как проводили время школьники в зимние каникулы. Сектор «В ожидании праздника» познакомит с новогодними подарками и атрибутами праздника в Советском Союзе. Заключительный раздел — «Дед Мороз и Ко», где гости выставки увидят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, выполненные в разные десятилетия и в разных регионах СССР.

Экспозиция интересна будет семейной аудитории. Взрослые люди вспомнят как праздновали Новый год в детстве, а дети и подростки увидят много предметов из прошлого века, которые уже стали частью истории нашей страны.

Выставка продолжит свою работу до 18 января 2026 года. 6+

Подробная информация размещена на сайте Мытищинской галерее искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.