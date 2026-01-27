В Мытищах 29 января откроется выставка «Наша Россия»

сегодня в 11:34

Экспозиция «Наша Россия» с работами Василия и Натальи Кураксы откроется 29 января в Мытищинской галерее искусств и будет работать до 1 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Мытищинской галерее искусств 29 января стартует выставка «Наша Россия», посвященная творчеству современных художников Василия и Натальи Кураксы. В экспозиции представят около 100 живописных работ, созданных в 2007–2025 годах. Посетители увидят произведения в жанрах пейзажа, исторической и сюжетно-тематической живописи, а также портрета.

Василий и Наталья Куракса — выпускники Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Художники в своем творчестве обращаются к темам семьи, родного дома и русской земли, продолжая традиции отечественной академической школы.

Передвижной проект уже был представлен в Брянске, Липецке, Плесе, Чебоксарах, Сергиевом Посаде, Орле, Москве, Владимире, Коломне и Череповце. В Мытищах выставка будет открыта до 1 марта. Адрес галереи: Новомытищинский проспект, дом 36.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.