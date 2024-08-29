В МВК Люберец 5 сентября откроют выставку картин «Приключения Ивана и Василисы»

В картинной галерее Музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы 5 сентября в 17:00 открывается персональная выставка художника Олега Торопыгина «Приключения Ивана и Василисы». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выставка представляет живописные работы художника, сделанные на основе пленэров в путешествиях. Автор вдохновляется красивыми местами нашей страны и переносит свои впечатления на холст. Особенно художника привлекают уединенные природные места и памятники культуры: старинные храмы и святыни.

Но он не просто передает увиденное. Свои впечатления художник дополняет образами из русских сказок и мифологии. За счет объединения пленэрных зарисовок и сказочных мотивов, работы автора становятся похожими на иллюстрации к сказке. А сказка не может быть без главных персонажей. Поэтому часто на работах можно встретить мальчика и девочку.

«У меня двое детей со сказочными именами — Иван и Василиса. Что я могу рассказать им про страну, в которой они живут? Я могу показать им ее красоты в путешествиях, познакомить с памятниками культуры и известными местами. Но этого мало, необходимо изучать образы из искусства, литературы, кино. Мне нравится знакомить детей с культурой России через сказочные образы. Для меня сказка остается источником, который не теряет свою красоту и актуальность. В моих работах Иван и Василиса путешествуют по образам, связанным с историей и культурой нашей страны. Иногда как участники, иногда как зрители», — пояснил Торопыгин.

Вход на выставку в день открытия свободный. 5 сентября будет экскурсия от художника. Экспозиция будет работать до 4 октября.

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