В музейном комплексе «Зоя» Рузского округа продлена выставка «Она/литература»

Министерство культуры и туризма Московской области объявляет о продлении работы выставки «Она/литература» до 2 июня в музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, в Рузском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Экспозиция посвящена жизням и творчеству женщин-поэтов XX века, чьи произведения знакомы благодаря песням, фильмам, мультфильмам и детским книгам: Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Вероники Тушновой, Беллы Ахмадулиной, Агнии Барто и Юнны Мориц.

В рамках выставки будут проведены лекции о жизни и творчестве этих поэтесс. Например, 11 апреля в зале музея «Рассвет» состоится беседа, посвященная Марине Цветаевой под названием «Душа, не знающая меры...». Марина Цветаева занимает особое место среди поэтов Серебряного века, эпохи, богатой талантливыми поэтами. Лекцию проведет Мария Андреевна Степанова, старший научный сотрудник дома-музея Марины Цветаевой, кандидат филологических наук. Она расскажет об уникальности личности и творчестве Марины Цветаевой, ее творческом пути и становлении как поэта. Посетители смогут задать вопросы, а школьники - написать сочинения или рефераты.

Начало лекции в 11:00. 12+

Адрес: Московская область, Рузский г. о., д. Петрищево, д. 89, стр. 2.

Телефоны для справок: +7 (496) 275-18-75, + 7 (925) 048-13-49



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