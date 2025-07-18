В музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка

Сам Максим родился в Одесской области, однако его жизнь больше 11 лет неразрывно связана с Серпуховом. В зале на втором этаже развешены десятки картин, многие посвящены серпуховской земле. Особое место в творчестве мастера занимают пейзажи: природа и уютные улочки со старыми домами.

Член союза художников России занимается не только живописью. Максим Аксенов с радостью берется за росписи стен, мозаику и сграффито — технику, при которой поверхность процарапывается на разную глубину, в результате чего создается рельеф и изображение. Именно поэтому экспозиция в МВЦ дополнена фотографиями монументальных работ, которые украсили стены Тулы, Пущино и других мест.

«Мои планы — это монументальная работа в городе для людей, для общества. Я хочу создать что-нибудь на тему семьи. Я многодетный отец, и это большая гордость. У меня прекрасная жена, трое детей, и я бы хотел, конечно, своими картинами вдохновить людей на создание крепких семей», — поделился планами Максим Аксенов.

Посмотреть работы серпуховского художника можно до 30 июля. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.