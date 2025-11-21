В музее-заповеднике «Мелихово» пройдут новогодние представления

Новогодняя и рождественская программа «Будет Елка — будет праздник» пройдет в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново». В этом году театрализованная программа рассчитана на семейную аудиторию, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новогодняя программа в старинной усадьбе начинается со встречи гостей. Хозяин дома расскажет откуда пошла традиция украшать елку, почему именно ель стала главным символом праздника, как готовились к Новому году в дворянских семьях и какие игрушки были на елках в XIX веке. Гостям усадьбы покажут елку с игрушками, созданными на серии особенных творческих мастер-классов от Друзей Музея «Мурановские елочные игрушки».

Затем программа продолжится в кухне, где расскажут о традиционных блюдах, которые готовились в доме к Новому году и Рождеству, и проведут викторину для маленьких гостей дома на знание хороших манер.

В Большой гостиной Главного дома пройдут салонные игры и домашний мини-спектакль.

Новогодние торжества пройдут с 20 по 28 декабря. 6+

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.