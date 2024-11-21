В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет познавательная встреча

Тема предстоящей встречи: «Об истории пуговиц, или на чем все держится».

Такая, казалось бы, неприметная вещь, как пуговица, но на самом деле — это очень важный элемент одежды, который был не только функциональным, но и статусным.

Вспоминаются слова Э. М. Ремарка: «Вы можете стать архангелом, дураком или преступником, и никто не заметит этого. Но если у вас отсутствует пуговица — каждый обратит на это внимание».

А в преддверии Дня матери разговор о пуговицах становится особо актуальным, ведь недаром есть поговорка: «Мама, ты как пуговка — на тебе все держится!». На лекции слушатели узнают об истории пуговиц, их назначении и разнообразии. Каждый сможет рассмотреть пуговки-образцы, а желающие изготовят небольшой сувенир и будет разыгран приз.

«Музей-заповедник „Дмитровский кремль“ всегда готов удивлять и с радостью делится уникальными знаниями со своими гостями! Каждая тема встречи — это открытие, новый взгляд на самые, казалось бы, обычные вещи. Но оказывается, каждая из них хранит богатую историю своего появления. Приходите в музей, будет интересно!» — отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.