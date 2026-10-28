В музее-заповеднике Чайковского в Клину проведут День памяти композитора

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину 6 ноября проведет День памяти композитора. Гости услышат звучание его рояля «Беккер» и посетят мемориальный дом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа Дня памяти П. И. Чайковского 6 ноября начнется с торжественной части и возложения цветов к памятнику композитору в парке музея-заповедника в Клину.

В течение дня пройдут обзорные экскурсии по мемориальному комплексу. Посетители услышат произведения Чайковского на рояле фирмы «Беккер», на котором играл сам Петр Ильич, а также многие известные музыканты России и мира.

Дети с родителями смогут посетить Детский центр, принять участие в музейном занятии «Цветы для П. И. Чайковского» и квестах «Музейное путешествие» по парку и «Завещание гения» по экспозиции «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь»».

7 ноября состоится концерт Виолончельной академии «День памяти П. И. Чайковского». В программу войдут произведения Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Слушателям представят виолончельный и фортепианный репертуар.

Подробная информация и расписание мероприятий опубликованы на сайте музея-заповедника Чайковского. Возрастная категория — 6+.

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